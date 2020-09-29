В Ленинградской области появятся «умные» камеры

На 19 трассах в Ленинградской области появятся новые стационарные комплексы автоматической фото- и видеофиксации нарушений скоростного режима — «умные» камеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что камеры будут контролировать движение в черте 19 городов и поселков Всеволожского, Волосовского, Гатчинского, Ломоносовского, Волховского, Тихвинского и Выборгского и Приозерского районов. В пресс-службе уточнили, что нарушения будут фиксировать в Волосово, поселках Грязно и Строение, деревнях Соколово, Глядино, Горбунки, Велигонты, Покровская, Хапо-Ое, Горки, Светлое и Черново. Камеры также обезопасят пешеходов и водителей в Старой Ладоге, Углово, Борисовой Гриве, Волхове, Ландышевке, Шугозере.

Работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.