Оценен объем проводки грузов по Севморпути

Госкорпорация «Росатом» рассчитывает в 2020 году довести объем проводки грузов по Северному морскому пути до 32 миллионов тонн. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Его слова приводятся на портале «Будущее России. Национальные проекты».

«План перевозок этого года — 29 миллионов тонн по Северному морскому пути. В наших прогнозах на сегодняшний день превысит 32 миллиона тонн», — сказал он.

Северный морской путь — судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.