Дорогу к горнолыжному комплексу на Колыме отремонтировали

В Магаданской области завершили ремонтные дороги на участке трассы Магадан — Балаганное — Талон, которая ведет к популярному в регионе горнолыжному комплексу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра дорожного хозяйства и транспорта региона Сергея Красоткина.

Участок ведет к горнолыжному комплексу «Снегорка» и муниципальной «Русской горнолыжной школе». Водители жаловались, что на нем много ям, выбоин и трещин.

«Работы начались в июне, за это время реконструировано 3,2 километра дороги. В частности, выполнено устройство асфальтобетонного покрытия в два слоя», — сказал Красоткин. Строители досыпали обочины, нарезали кюветы и установили часть барьерного ограждения.

Директор дорожного учреждения «Магаданское» Денис Лукин рассказал, что взяты пробы выравнивающего и верхнего покрытий. По его словам, лабораторные исследования проб показали положительные результаты.

Отремонтированная трасса Магадан — это еще и единственная дорога к селам Балаганное, Тауйск и Талон, где проживают более тысячи человек. Она всегда должна находиться в надлежащем состоянии, иначе местные жители будут отрезаны от Магадана.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.