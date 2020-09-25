Выбраны компании для реконструкции аэропорта Благовещенска

Совместное предприятие двух российских частных управляющих аэропортовых компаний стало победителем конкурса на реконструкцию и управление международным аэропортом Благовещенска в рамках концессии с объемом инвестиций до 7 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Завершение реконструкции целого ряда региональных аэропортов, в том числе в Благовещенске, запланировано в течение трех лет. В рамках концессионного соглашения инвестор обязуется построить новый терминал с пропускной способностью не менее 300 пассажиров в час в международном секторе и с пропускной способностью не менее 300 пассажиров в час в секторе внутренних авиалиний, создать новый грузовой комплекс мощностью не менее 6000 тонн груза в год, а также реконструировать привокзальную площадь с доведением совокупного количества парковочных мест до 600. Срок действия концессионного соглашения составит 30 лет, из которых пять лет составит инвестиционная фаза.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.