На российские дороги выделили еще семь миллиардов рублей

Правительство России выделило еще более 7,3 миллиарда рублей на развитие дорожной инфраструктуры в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Деньги пойдут на ремонт и строительство городских и межмуниципальных дорог, мостовых переходов и железнодорожных путепроводов. Их получат девять регионов: Карачаево-Черкесия, Башкирия, Бурятия, Карелия, Вологодская, Ивановская, Ленинградская и Омская области, а также Санкт-Петербург.

Утверждается, что господдержка позволит привести в нормативное состояние более 140 километров дорожного полотна. Контроль за исполнением работ поручен Росавтодору.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.