В центре Тамбова начали реставрировать 150-летний автомобильный мост

В центре Тамбова приступили к реставрации автомобильного моста через реку Студенец, которому больше 150 лет. Работы проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на начальника «Дирекции городских дорог» Тамбова Юрия Зарапина.

По его словам, объем финансирования проекта составил 75,2 миллиона рублей. «Предварительно дорожники провели большой объем подготовительных работ, который включал в себя переустройство всех инженерных коммуникаций, проходящих через мост. Сейчас мы непосредственно приступаем к демонтажу старого моста», — рассказал Зарапин.

Точная дата строительства каменного моста не известна. По мнению историков и краеведов, сооружение было возведено примерно в середине XIX века. При этом мост не является объектом культурного наследия. Из-за ветхости сооружения городские власти запретили по нему движение общественного транспорта и большегрузных машин еще в октябре 2018 года.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.