На «Умный город» в России потратят 80 миллиардов рублей

На реализацию мероприятий, включенных в проект «Умный город», потратят 80 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Елену Семенову.

Она отметила, что 16 миллиардов рублей из этой суммы планируется направить с привлечением государственно-частного партнерства. При этом, по данным Минстроя, сегодня в проекте активно участвуют 83 города из 47 регионов России.

По словам Семеновой, при внедрении «Умного города» есть две проблемы. В частности, в небольших городах недостаточно квалифицированных кадров, которые могут правильно подготовить документы для конкурса. Кроме того, даже при наличии инвестиций не все муниципалитеты готовы применять новые решения.

Ведомственный проект Минстроя «Умный город», направленный на цифровизацию городской среды, начался в России в 2018 году. С 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта «Жилье и городская среда».

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.