Назван объем выданных бизнесу Москвы льготных кредитов во время пандемии

В столице малый и средний бизнес во время пандемии коронавируса получил льготные кредиты общим объемом почти 70 миллиардов рублей. Соответствующую сумму назвали в беседе с ТАСС в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы со ссылкой на главу ведомства Алексея Фурсина.

«К этому моменту льготные кредиты на сумму более 69,9 миллиарда рублей получили 6364 компаний. Еще 466 организациям одобрены заявки на сумму 38,3 миллиарда рублей. По данным крупнейших банков — участников программы, она наиболее востребована среди представителей ритейла. Кроме того, чаще других этими возможностями пользуются компании в сфере недвижимости, производства и строительства», — приводятся в сообщении его слова.

Всего за время пандемии московские власти потратили на различные меры поддержки бизнеса порядка 90 миллиардов рублей, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В эту сумму входят налоговые отсрочки, отмена платежей по аренде городской недвижимости и земли, гранты собственникам коммерческой недвижимости, а также льготы и субсидии для малого бизнеса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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