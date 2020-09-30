В Адыгее фермеров поддержали десятками миллионов рублей

В Адыгее фермерам выдали гранты на развитие бизнеса, всего поддержку получили 42 хозяйства, работающие в аграрном секторе. Об этом рассказал ТАСС министр сельского хозяйства региона Анзаур Куанов.

«Благодаря государственной поддержке на сумму 142 миллиона рублей средства на развитие бизнеса в этом году предоставлены 42 крестьянским хозяйствам», — отметил он.

По словам министра, помощь оказана как по Госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, так и в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации» (входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»).

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.