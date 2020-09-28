В российском регионе появился цех по переработке молока

В Бакчарском районе Томской области появился первый цех по переработке молока в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

«В Бакчаре открылся первый в районе цех по переработке молока. Сельскохозяйственный кооператив "Бакчарский фермер" запустил современный молочный цех, где производятся пастеризованное и топленое молоко, сметана, сливки, творог, кефир, снежок, масло, ряженка, сыр и йогурты с жимолостью», — указано в сообщении.

Кроме того, благодаря нацпроекту фермеры получили грант в размере 23,5 миллиона рублей на развитие материально-технической базы.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.