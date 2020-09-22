В Приморье пройдут экспертные консультации для самозанятых

В Приморском крае пройдут консультации бухгалтеров и юристов по развитию бизнеса и налоговой грамотности для самозанятых граждан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Прием заявок уже стартовал, сообщили ТАСС в пресс-службе центра развития предпринимательства «Мой бизнес».

«Центр "Мой бизнес" разработал для самозанятых Приморского края серию экспертных консультаций. Специалисты расскажут о мерах государственной поддержки и проведут обучение по налоговой грамотности и развитию бизнеса <...> Сессии будут проходить с 25 сентября по 25 декабря в вечернее время <...> Количество участников одной сессии составит от 10 до 50 человек», — указано в сообщении.

Участниками могут стать граждане, которые применяют «налог на профессиональный доход». Указанный налоговый режим предполагает, что лица, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4 процента от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6 процентов — при работе с компаниями.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.