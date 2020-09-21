В Кузбассе семейный бизнес поддержат сотнями тысяч рублей

В Кузбассе в 2020 году запланировали поддержать семейный бизнес субсидиями до 300 тысяч рублей. Всего на эти цели выделено из регионального бюджета 90 миллионов рублей. Об этом сообщает в понедельник, 21 сентября, ТАСС.

Конкурсные отборы и распределение средств господдержки между предпринимателями завершатся до конца года, отметили в департаменте по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса. При этом прежде семейные частные предприятия не могли получать адресную поддержку из-за того, что законодательно не закреплено, по каким критериям бизнес можно считать семейным. Соответствующие критерии были разработаны и утверждены в регионе.

«Поддержка будет предоставлена СМСП, зарегистрированным на территории Кузбасса, осуществляющим предпринимательскую деятельность совместно с членами семьи. При этом количество членов семьи, включая учредителя, должно составлять не менее 20 процентов от всех работников, либо количество членов семьи должно составлять не менее 50 процентов от общего количества учредителей», — указывают в департаменте.

Средства выделены в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.