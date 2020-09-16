В Туле начала работать «Азбука предпринимательства», в рамках которой начинающие бизнесмены в течение пяти дней пройдут 22 сессии. Проект реализован Корпорацией МСП вместе с Центром поддержки предпринимательства и комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, сообщает издание «Тульская пресса».

«Государство подготовило целый комплекс мер различного характера, в том числе и меры финансовой поддержки, которые позволят успешно заниматься бизнесом на первом этапе. Сегодня мы открыли программу "Азбука предпринимательства", которая поможет молодым предпринимателям разработать бизнес-идею и воплотить ее в жизнь», — сказал председатель комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

Всего тренинг пройдут 25 человек. В ходе первого занятия участники изучат юридические аспекты ведения своего бизнеса и налогообложения. Кроме того, им расскажут о стартовом капитале и объяснят, как создать успешную бизнес-идею.

Уточняется, что «Азбука предпринимательства» реализована в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.