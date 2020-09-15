Бизнесмены Екатеринбурга обменяются опытом в онлайн-формате

В Екатеринбурге 22 сентября в онлайн-формате пройдет форум «Самое время. Социальное предпринимательство», в рамках которого бизнесмены обменяются опытом и обсудят развитие проектов социальной направленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева.

«Весь день в рамках форума известные социальные предприниматели, представители власти, крупного бизнеса и НКО поделятся опытом, как развивать свои бизнес навыки, проекты и получать прибыль», — отметил он.

Уточняется, что на форуме состоится трансляция онлайн-эфиров на темы запуска социального бизнеса, женского социального предпринимательства, особенностей работы некоммерческих организаций (НКО), сотрудничества социальных предпринимателей с крупным бизнесом.

В конце июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». Также документ регулирует отношения в сфере социального предпринимательства.

Социальное предпринимательство направлено на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем отдельных категорий граждан и общества. Его развитие входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.