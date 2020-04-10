Российские социальные предприятия войдут в реестр малого и среднего бизнеса

Российские компании, которые занимаются социальным бизнесом, войдут в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом в пятницу, 10 апреля, рассказали ТАСС в Федеральной налоговой службе (ФНС).

«Перечни субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих по состоянию на 1 апреля статус социального предприятия, будут опубликованы 10 апреля», — отметили в ведомстве.

В конце июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». Также документ регулирует отношения в сфере социального предпринимательства.

Социальное предпринимательство направлено на достижение общественно полезных целей и решение социальных проблем отдельных категорий граждан и общества. Его развитие входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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