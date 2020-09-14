В Удмуртии запустят первый бизнес-акселератор по туризму, более 30 команд уже подали заявки. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Уточняется, что общее число команд-участниц составит 20. По данным агентства, подавать заявки могут проекты в области туризма. Команда должна состоять от двух до пяти человек.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии к ноябрю 2020 года откроют еще шесть центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Они появятся в четырех городах и двух поселках.

Первый центр «Мой бизнес» появился в Удмуртии в январе 2020 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.