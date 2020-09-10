В Удмуртии откроют еще шесть центров поддержки бизнеса

В Удмуртии к ноябрю 2020 года откроют еще шесть центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Они появятся в четырех городах и двух поселках, рассказал ТАСС гендиректор Корпорации развития республики Константин Сунцов.

«Мы открываем центры "Мой бизнес" по кустовому признаку. Каждый центр рассчитан сразу на несколько районов. До конца года у нас запланировано открытие шести офисов центров: в четырех городах — Сарапул, Глазов, Воткинск, Можга, и двух поселках — Ува и Игра», — отметил он.

По словам Сунцова, в центрах будут работать сотрудники, которые с готовностью помогут всем желающим бизнесменам.

Первый центр «Мой бизнес» появился в Удмуртии в январе 2020 года в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.