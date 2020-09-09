В Приморье помогут самозанятым

В Приморском крае начнет действовать новая мера поддержки самозанятых, которая предполагает бесплатную помощь в продвижении бизнес-аккаунтов в Instagram. Об этом в среду, 9 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе центра «Мой бизнес».

«Производители товаров смогут бесплатно получить продвижение бизнес-аккаунтов в Instagram под ключ для продвижения своей продукции <…> Данная мера поддержки разработана специально для тех граждан, которые занимаются производством и продажей собственных товаров», — отметили в организации.

Уточняется, что самозанятым помогут разработать логотип и индивидуальный бренд аккаунта, а фотографы сделают профессиональные кадры для ведения странички. «Копирайтеры напишут до 15 постов и расскажут самозянятому, какие приемы лучше использовать при написании текстов. Также таргетолог поможет настроить рекламу», — объясняют специалисты.

Центр «Мой бизнес» предоставил указанную меру поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.