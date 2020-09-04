Московский бизнес поддержали десятками миллиардов рублей во время пандемии

В Москве во время пандемии коронавируса поддержку получили свыше 41 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Столыпинского форума, передает РИА Новости.
«В период пандемии для поддержки экономики правительство Москвы приняло четыре пакета антикризисных мер общим объемом порядка 85 миллиардов рублей, которые дополнили федеральные меры поддержки. Меры поддержки решали сразу несколько задач: они помогли компаниям преодолеть кассовый разрыв при обнулении входящего потока и удержать сотрудников, поддержать спрос, а также избежать роста безработицы», — отметил Ефимов.
Также он подчеркнул, что власти столицы направили на поддержку граждан около 50 миллиардов рублей. Свыше 7,9 миллиона человек уже воспользовались мерами поддержки.
Ранее в Москве назвали самые востребованные меры поддержки субъектов МСП: рейтинг возглавили освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской недвижимости, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.