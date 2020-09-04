Московский бизнес поддержали десятками миллиардов рублей во время пандемии

В Москве во время пандемии коронавируса поддержку получили свыше 41 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Столыпинского форума, передает РИА Новости.

«В период пандемии для поддержки экономики правительство Москвы приняло четыре пакета антикризисных мер общим объемом порядка 85 миллиардов рублей, которые дополнили федеральные меры поддержки. ​Меры поддержки решали сразу несколько задач: они помогли компаниям преодолеть кассовый разрыв при обнулении входящего потока и удержать сотрудников, поддержать спрос, а также избежать роста безработицы», — отметил Ефимов.

Также он подчеркнул, что власти столицы направили на поддержку граждан около 50 миллиардов рублей. Свыше 7,9 миллиона человек уже воспользовались мерами поддержки.

Ранее в Москве назвали самые востребованные меры поддержки субъектов МСП: рейтинг возглавили освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской недвижимости, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.