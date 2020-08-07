Бизнес Москвы поддержали десятками миллиардов рублей во время пандемии

В Москве субъекты малого и среднего бизнеса поддержали во время пандемии коронавируса 85 миллиардами рублей. Об этом в пятницу, 7 августа, рассказал в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«От пандемии коронавируса пострадали все отрасли московской экономики, но именно малый и средний бизнес принял на себя самый тяжелый удар. В помощь московскому бизнесу правительство Москвы разработало несколько пакетов мер поддержки общей стоимостью 85 миллиардов рублей», — написал он.

Также, по его словам, была предоставлена неотложная помощь — отсрочки по налогам и другим обязательным платежам, что помогло предпринимателям пережить «шоковый период». Собянин подчеркнул, что после снятия ограничений большинство предприятий смогли вернуться к работе.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.