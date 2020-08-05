Российский бизнес получил кредиты на 510 миллиардов рублей

Российские предприятия малого и среднего бизнеса за время пандемии коронавируса получили 510 миллиардов рублей по программе субсидирования кредитов предпринимательству под 8,5 процента годовых. Об этом рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«По кредитам под 8,5 процента заключено более 9 тысяч договоров на сумму около 601 миллиард рублей, выдано уже свыше 510 миллиардов рублей», — отметил Торосов.

Кроме того, системообразующие предприятия получили более 183 кредитов на 155 миллиардов рублей по средней ставке 2,7 процента годовых в рамках программ поддержки бизнеса. А по кредитным программам по поддержке занятости «ФОТ-0» и «ФОТ 2.0» заключили около 37,8 тысяч соглашений на 96 миллиардов рублей и около 148 тысяч соглашений на более чем на 347 миллиардов рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что в России в условиях пандемии коронавируса около 4 миллионов сотрудников бизнеса получили помощь в рамках программ кредитной и грантовой поддержки бизнеса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.