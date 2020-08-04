В Новосибирской области начнут поддерживать социально ориентированный бизнес: в регионе создадут Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) при поддержке Минпромторга. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«Центр предлагает широкий набор обучающих программ для экспертного тестирования и ускорения развития бизнеса. Они включают в себя образовательные форматы, рассчитанные на предпринимателей различного уровня подготовки. Уже сегодня открыт набор на программу "Основы социального предпринимательства", которая стартует в сентябре 2020 года"», — указано в сообщении.

Уточняется, что на поддержку центра могут рассчитывать компании, организующие трудоустройство работников с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие уход за тяжелобольными, их патронаж и реабилитацию. Также услугами смогут воспользоваться предприниматели, которые занимаются обучением, культурным, спортивным развитием, отдыхом и оздоровлением детей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.