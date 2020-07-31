Раскрыты главные ошибки начинающих предпринимателей

Начинающие предприниматели часто тратят первые доходы на личные нужды, что впоследствии вынуждает их брать кредиты на закрытие кассовых разрывов и приводит к разорению. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бобкова.

По ее словам, бизнес — это в первую очередь ответственность за других, а потом уже за себя. Она советует начинающим предпринимателям назначить себе фиксированную зарплату и ни в коем случае не брать больше.

Помимо этого, следует откладывать не менее 25 процентов чистой прибыли на развитие дела. Также необходимо создать фонд для непредвиденных ситуаций, так как в бизнесе нельзя предугадать абсолютно все траты. Бобкова считает, что предпринимателям стоит пополнять резервный фонд, минимум в объеме 15 процентов от регулярных затрат.

Специалист рекомендует начинающим предпринимателям в обязательном порядке изучить все необходимые аспекты гражданского, налогового и трудового права и основы ведения бухгалтерского учета. Она также напоминает, что все ключевые моменты бизнеса должны быть зафиксированы документально.

Ранее Бобкова посоветовала россиянами отказаться от ряда ненужных расходов из «прошлой» жизни для успешной экономии во время пандемии коронавируса. По словам специалиста, совсем не обязательно придерживаться «жесткой экономии» в период самоизоляции, однако стоит соблюдать некоторые правила. Так, сперва надо выявить неизбежные траты, такие как коммунальные платежи, выплаты по кредитам, расходы на питание и бытовую химию. При подсчете следует принимать во внимание даже самые мелкие расходы и помнить, что потребление электроэнергии и воды неизбежно вырастет.