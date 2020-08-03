Бизнесмены Татарстана получили сотни миллионов рублей по нацпроекту

Представители малого и среднего бизнеса Татарстана получили с начала года микрозаймы на сумму 552,4 миллиона рублей. Средства выделил в рамках нацпроекта Фонд поддержки предпринимательства республики. Об этом сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу минэкономики региона.

Всего поддержку предоставили 334 бизнесменам — из них большая часть работают в сфере услуг (122 микрозайма). Еще 70 кредитов получили производственные организации, 40 — оптовые, 37 — розничные, 32 — предприятия из сферы сельского хозяйства.

Кроме того, помощь была оказана предпринимателям, которые сильнее всего пострадали на фоне эпидемии коронавируса. Было выдано 185 кредитов по программе льготного микрозайма «Однопроцентный» на общую сумму 206, 2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области благодаря нацпроекту по поддержке предпринимательства впервые за несколько лет возросло число бизнесменов. На поддержку бизнеса в регионе заложено 307 миллионов рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.