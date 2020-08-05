В российском городе открылся Центр цифровизации бизнеса

В Ростове-на-Дону открылся Центр цифровизации бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает ИА «ДОН 24» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Уточняется, что местные бизнесмены смогут получить знания и навыки по созданию цифровых профилей. Программа состоит из 12 семинаров.

«Обучающий этап пройдет с 23 июля по 3 октября и включит в себя 35 академических часов занятий в очном и заочном форматах <…> Второй этап — этап создания цифровых профилей — пройдет с 3 октября по 3 ноября», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области начнут поддерживать социально ориентированный бизнес: в регионе создадут Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) при поддержке Минпромторга. На поддержку центра могут рассчитывать компании, организующие трудоустройство работников с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие уход за тяжелобольными, их патронаж и реабилитацию.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.