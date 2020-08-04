Оренбургские предприниматели поборются за поддержку региона

В Оренбургской области центр «Мой бизнес» начал принимать заявки на участие в региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России-2020», в рамках которого бизнесмены поборются за разные виды поддержки. Об этом сообщает RIA 56.

«Этот конкурс ежегодно организуют агентство Росмолодежь совместно с Министерством экономического развития РФ, и теперь мероприятие проводится в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"», — отметила первый заместитель министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Наталья Струнцова.

По ее словам, участниками могут стать те, у кого уже есть действующий бизнес: индивидуальные предприниматели или физические лица, имеющие долю в Уставном капитале юрлица не менее 30 процентов.

Финалисты конкурса презентуют свои проекты 27 августа и в ноябре поедут на федеральный конкурс в Уфу, чтобы посоревноваться с предпринимателями из других областей. По словам замруководителя Центра поддержки предпринимательства Оренбуржья Ольги Жуковской, победители получат комплекты услуг, которые можно будет получить в приоритетном порядке: в том числе 100-процентную оплату рекламной кампании для продвижения продукции или услуг (до 100 тысяч рублей) и 100-процентную оплату сертификации товаров и услуг, стандартизации, патентования (до 150 тысяч рублей).

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.