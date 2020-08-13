Названа самая востребованная мера поддержки бизнеса в Москве

В Москве назвали самые востребованные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП): рейтинг возглавили освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской недвижимости, а также льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинга бизнеса столицы, проведенного аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей по городу.

«В топ-3 самых востребованных мер поддержки входят предоставление поддержки исходя из фактической деятельности, освобождение от уплаты арендных платежей по объектам городской собственности или субсидии на аренду, а также льготные кредиты МСП на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели», — указано в исследовании.

29 процентов опрошенных представителей бизнеса рассказали, что информация о мерах поддержки предпринимательства в столице доступна и удобна для восприятия. 23 процента посчитали ее доступной, но трудной для восприятия. 20 процентов респондентов назвали информацию разрозненной, а 28 процентов рассказали о возникших сложностях с поиском данных.

При этом 32 процентов компаний заявили, что, внимательно изучив вопрос, можно подать заявку на получение поддержки самостоятельно. 22 процента решили довериться профессионалам, 18 процентов назвали этот процесс сложным. А 25 процентов вовсе не обратились за господдержкой.

Опрос прошел в июле, участие в нем приняли более чем две тысячи предпринимателей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.