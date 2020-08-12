Бизнес Кубани привлек в проекты рекордную сумму льготных кредитов

Предпринимателям Кубани удалось привлечь в проекты в июле рекордную сумму кредитных средств — свыше 900 миллионов рублей — благодаря Фонду развития бизнеса Краснодарского края. Об этом в среду, 12 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на краевую администрацию.

Уточняется, что Фонд поддерживает малый и средний бизнес региона в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«За прошедший месяц Фонд выдал поручительства на общую сумму 232 миллиона рублей, что позволило краевому бизнесу привлечь в свои проекты 902 миллиона рублей кредитных средств, сохранить и создать новые рабочие места», — указано в сообщении.

Выделенные деньги бизнесмены направят на пополнение оборотных средств, восстановление и развитие бизнеса, расширение рынков сбыта.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.