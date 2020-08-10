В России вырос спрос на бизнес-курсы

Спрос на обучающие онлайн-курсы в период пандемии в регионах России вырос в среднем на 16-25 процентов, в первую очередь это коснулось бизнес-направлений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Например, по данным EdTech-компании Like Центр во втором квартале 2020 года спрос на обучающие бизнес-курсы со стороны студентов из регионов вырос на 16 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего за этот период в компанию поступило около 37 тысяч заявок на обучение. При этом в Москве динамика спроса оказалась отрицательной (минус 8 процентов) и сократилась до 13,4 тысячи заявок. Закрытие границ, действие режима самоизоляции и другие меры, введенные для борьбы с пандемией коронавируса, привели к росту предпринимательской активности в регионах. Кроме того, из-за развития формата удаленной работы многие фрилансеры переехали из столицы в регионы.

Реализация образовательных программ и курсов, которые направлены на развитие предпринимательских компетенций входит в задачи федерального проекта "Популяризация предпринимательства". Этот проект является составляющей текущей версии нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В целом до 2024 года в стране должно быть реализовано 13 национальных проектов, по указу президента Владимира Путина сроки продлены до 2030 года. На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.