Алтайский бизнес поддержат миллиардом рублей

В 2020 году в Алтайском крае на мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса направят 1,1 миллиарда рублей. Из этой суммы 560 миллионов будет выделено в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили ТАСС в пресс-службе управления региона по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Уточняется, что 15,6 миллиона рублей направят на помощь пострадавшим от последствий пандемии коронавируса сферам бизнеса. По индивидуальной программе социально-экономического развития края на эти же цели направляется 505,5 миллиона рублей.

Кроме того, с начала года на докапитализацию алтайского фонда микрозаймов дополнительно потрачено 270 миллионов рублей из бюджета.

В начале августа сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса Татарстана получили с начала года микрозаймы на сумму 552,4 миллиона рублей. Средства выделил в рамках нацпроекта Фонд поддержки предпринимательства республики. Всего поддержку предоставили 334 бизнесменам — из них большая часть работают в сфере услуг (122 микрозайма).

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.