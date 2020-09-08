Нацпроект по поддержке бизнеса изменят

В национальный проект «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» внесут изменения: в новой редакции снизят показатель занятых в секторе до 23,5 миллиона до 2024 года. Об этом сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты» источник, близкий к аппарату правительства.

Уточняется, что в действующей редакции нацпроекта показатель занятых составляет 25 миллионов к аналогичному периоду. Кроме того, планируется изменить прирост занятых в секторе МСП в 2020 году: он должен составить 1 миллион человек (против 0,9 миллиона в предыдущей редакции).

По данным источника, близкого к Минэкономразвития, общий уровень финансовой поддержки для предпринимателей по нацпроекту должен составить порядка 900 миллиардов рублей в год.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.