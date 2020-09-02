Экспортеры российского региона заключили договоры с пятью странами

Промпредприятия Удмуртии, которые стали участниками экспортного акселератора и прошли трехмесячное обучение, смогли заключить контракты с пятью странами, включая Казахстан, Болгарию и Венесуэлу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Акселерация бизнеса в Удмуртии включает в себя три направления: сельское хозяйство, экспорт и бизнес. Суммарно ее участниками стали уже более 500 предпринимателей.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.