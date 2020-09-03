В России предложили продлить антикризисные меры для бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Письмо с соответствующей просьбой он направил главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает в четверг, 3 сентября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена.

«Чтобы дать предприятиям реальные возможности сохранения или упрощенного перезапуска на фоне отрицательных финансовых результатов, предлагается продлить действие отсрочек по налогам и взносам до конца 2021 года», — указано в обращении.

При этом в письме Титов говорит не только о субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП) из отраслей, официально признанных пострадавшими из-за пандемии коронавируса, но и о предприятиях, потерявших выручку за II и III кварталы 2020 года.

Кроме того, предлагается продлить до конца 2021 года налоговые отсрочки, которые предоставляются при угрозе банкротства, а также кредитные каникулы для субъектов МСП.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.