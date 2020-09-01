Предпринимателям Пермского края оплатят расходы на участие в выставках

Предприниматели Пермского края смогут принять участие в выставках на средства национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщают «Вечерние ведомости».

Отмечается, что предприниматели смогут сэкономить на аренде выставочной площади и необходимого оборудования, а также на оплате организационных взносов. Заявки на финансирование будет рассматривать центр «Мой бизнес», работающий при поддержке правительства Пермского края и врио губернатора региона Дмитрия Махонина.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.