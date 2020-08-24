Удмуртских предпринимателей поддержали миллиардами рублей

Предприятия малого и среднего бизнеса в Удмуртии получили порядка 13 миллиардов рублей в качестве поддержки. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов, передает ТАСС.

«Всего же по федеральным мерам предпринимателям Удмуртской Республики уже оказана прямая финансовая помощь в объеме 13 миллиардов рублей. Это, безусловно, помогло нам сохранить 90 процентов предприятий малого и среднего бизнеса», — заявил он.

В частности, удмуртские предприниматели получили около 1 миллиарда рублей на выплату зарплаты своим работникам и около 5 миллиардов — в качестве кредитов под 2 процента годовых.

Кроме того, уточнил глава региона, бизнес получил помощь и от властей республики. Так, для около 10,5 тысячи местных предприятий были снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, еще порядка 200 бизнесменов получили освобождение или отсрочку по уплате арендных платежей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.