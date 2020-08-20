В Смоленской области на нужды МСП привлечено 18 миллиардов рублей кредитов

В рамках национальной гарантийной системы (НГС) на сегодняшний день малым и средним компаниям Смоленской области удалось привлечь около 18 миллиардов рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Корпорации МСП. При этом в 2020 году участниками НГС оказана поддержка субъектам МСП на общую сумму около 4 миллиардов рублей, что более чем на 200 процентов выше показателей за аналогичный период прошлого года. Кроме того, в период действия антикризисных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, МСП Банком (дочерним банком Корпорации МСП) выдано кредитов на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости на общую сумму более 41 миллиона рублей.

Руководство Смоленской области ведет последовательную и продуктивную работу по формированию в регионе благоприятных условий для развития сегмента МСП, подчеркнули в пресс-службе Корпорации МСП. Существенную роль в этом процессе играет доступность государственных инструментов поддержки бизнеса, предоставляемых предпринимателям благодаря совместным действиям местных органов власти и Корпорации МСП.

Представители Корпорации МСП неоднократно посещали Смоленскую область в рамках стратегических сессий, в которых всегда принимал участие глава региона. Благодаря личному вовлечению губернатора в выстраивание системы поддержки предпринимательства, Смоленская область демонстрирует положительную динамику по развитию малого и среднего бизнеса, а также традиционно входит в число лидеров Национального рейтинга АСИ, оценивающего состояние инвестиционного климата. Так в 2020 году Смоленская область поднялась в рейтинге на 4 позиции, заняв 16 место, обратили внимание в пресс-службе Корпорации МСП.

Одной из наиболее эффективных мер поддержки для субъектов МСП, в том числе в период распространения коронавирусной инфекции, является обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчиков. По состоянию на середину августа 2020 года с субъектами МСП Смоленской области заключено договоров на общую сумму более 33 млрд рублей. С начала 2020 года крупнейшими заказчиками заключено более тысячи договоров на общую сумму более 4,6 млрд рублей.

Для создания или развития своего дела жители смоленской области используют сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП, на сегодняшний день на ресурсе зарегистрировано более 10,5 тысячи уникальных субъектов МСП региона. Особое внимание в регионе уделяется развитию сельского хозяйства, в том числе с привлечением в отрасль компаний малого и среднего бизнеса. За последние два года в Смоленской области создано 10 сельскохозяйственных кооперативов.

Услуги Корпорации МСП доступны во всех 27 МФЦ Смоленской области, а также в центрах оказания услуг для бизнеса. Число обращений субъектов МСП за услугами Корпорации через МФЦ, ЦОУ, а также в электронной форме в Смоленской области c 2016 года составило более 16,5 тысячи.