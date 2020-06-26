Корпорация МСП поддержала бизнес Смоленской области в период кризиса

В рамках рабочей поездки 26 июня в город Гагарин Смоленской области министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров ознакомился с работой ряда предприятий района. Количество предпринимателей в регионе сохраняется на докризисном уровне. Это стало возможным, в том числе, благодаря реализуемым правительством региона мерам поддержки, направленным на минимизацию негативных последствий распространения коронавирусной инфекции, и сохранению спроса на товары и услуги МСП со стороны крупнейших заказчиков.

Многие предприятия воспользовались поддержкой Корпорации МСП и дочернего МСП Банка. Объем кредитной поддержки малым и средним предприятиям, оказанной МСП Банком в рамках антикризисных мер, составил 23 миллиона рублей — преимущественно за поддержкой обращались компании, занимающиеся пассажирскими перевозками. Всего с 2016 года по настоящее время МСП Банк оказал смоленским предпринимателям кредитную поддержку в размере около 1 миллиарда рублей. В рамках национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Смоленской области удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 16,5 миллиарда рублей по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже по сравнению с рыночными условиями.

За период с 01.01.2020 по 26.06.2020 более 220 крупнейших заказчиков Смоленской области заключили контракты на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей с 378 субъектами МСП, зарегистрированными на территории региона. Это на 4,5 процента показателя за аналогичный период 2019 года.

Во время демонстрации продукции своих компаний министру промышленности и торговли Денису Мантурову и губернатору Смоленской области Алексею Островскому предприниматели региона рассказали о тех мерах поддержки Корпорации МСП, которые были наиболее эффективны для развития бизнеса до распространения коронавирусной инфекции и для преодоления последствий, связанных с пандемией.

В ходе визита главы Минпромторга губернатор Смоленской области Алексей Островский отметил, что валовой региональный продукт более чем на 30 процентов формирует сфера промышленности, и регион получает серьезную поддержку от министерства. «Благодарим за то, что поддержали нас в создании льняного кластера — это очень весомо с точки зрения возрождения традиций льноводства, которым всегда славилась Смоленщина. Мы получаем поддержку через Фонд развития промышленности, Корпорацию МСП и, безусловно, будем продолжать активное взаимодействие с министерством», — отметил глава региона.

Предприниматели Смоленской области активно используют сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП. Всего на сегодняшний день на нем зарегистрировано около 11 тысяч предпринимателей региона. Сервисы Портала Бизнес-навигатора МСП обеспечивают получение в «одном окне» информации обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки МСП.