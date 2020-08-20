Кузбасс получил 100 миллионов рублей на поддержку бизнеса

Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области получил более 100 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Средства выделили из федерального бюджета на выдачу льготных микрозаймов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», передает «НИА-Кузбасс».

Уточняется, что на получение микрозаймов могут рассчитывать индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные и работающие в Кузбассе. При этом необходимо соблюдать условие по запрету на производство и продажу подакцизных товаров.

«Воспользоваться программами финансовой поддержки могут не только действующие предприниматели, но и начинающие. Средства микрозайма можно направить на приобретение основных фондов, пополнение оборотных средств и рефинансирование действующих кредитов в банках. Фонд уже начал выдачу средств», — рассказала начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка региона Вероника Трихина.

В настоящее время одобрено уже девять заявок бизнесменов из Кемерово, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого и Таштагольского района.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.