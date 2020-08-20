Севастопольских аграриев научат увеличивать продажи и повышать прибыль

Предпринимателей Севастополя из сферы аграрнопромышленного комплекса научат формировать заявки на грантовую поддержку, эффективно организовывать продажи, увеличивать оборот и повышать прибыль. Они бесплатно примут участие в образовательной программе по развитию бизнеса «Sevagro — сельскохозяйственный бизнес акселератор», передает ТАСС со ссылкой на директора Севастопольского центра сельхозкомпетенций Александра Масалова.

Уточняется, что программа продлится до 21 сентября в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Уникальность проекта в том, что он реализуется на территории Севастополя впервые, ориентирован на сельхозпроизводителей и является образовательным проектом. Суть его в подготовке всех желающих заниматься сельскохозяйственной деятельностью и получать грантовую поддержку к конкурсу [грантов], информировании, повышении их квалификации и уровня знаний», — отметил Масалов.

Ранее сообщалось, что в Приморье стартовала программа обучения начинающих предпринимателей «Бизнес-наставник», которая продлится три месяца. Среди наставников программы руководители крупных приморских компаний, успешные предприниматели и представители делового сообщества региона.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.