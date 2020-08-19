Приморских предпринимателей научат вести бизнес

В Приморье стартовала программа обучения начинающих предпринимателей «Бизнес-наставник», которая продлится три месяца. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе центра «Мой бизнес».

«По итогам отбора 158 участников в течение трех месяцев будут разбирать свои бизнес-идеи и прокачивать свое дело под руководством успешных и авторитетных бизнесменов Приморского края», — указано в сообщении.

Уточняется, что всего поступило 246 заявок на участие. Организаторы намеревались отобрать лишь 100 человек, однако в связи со значительным интересом число участников было увеличено, как и число менторов проекта. Среди наставников программы руководители крупных приморских компаний, успешные предприниматели и представители делового сообщества региона.

Центр «Мой бизнес» реализует проект «Бизнес-наставник» в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства», который входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.