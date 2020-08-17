Российских матерей научат вести бизнес

В Новогородской области в сентябре стартует бесплатная образовательная программа «Мама — предприниматель» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает Finanz со ссылкой на зампреда правительства региона Евгения Богданова.

Программа направлена на вовлечение российских матерей в бизнес. Участницами смогут стать женщины в декретном отпуске (или воспитывающие несовершеннолетних детей), которые планируют создать свой бизнес или занимаются предпринимательством не более года.

«Программа пройдет в офлайн-режиме, то есть это будет интенсив, который пройдет в центре "Мой бизнес" с 7 по 11 число. На протяжении этих дней мамы-предпринимательницы получать полный спектр знаний по курсу молодого предпринимателя: от бизнес-идеи до ее упаковки и презентации перед жюри», — рассказал председатель новгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Андрей Голощанов.

Ранее сообщалось, что самарских подростков обучат основам бизнеса в рамках онлайн-курса «Академия PROБизнес», организованного фондом «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области». На вебинарах опытные региональные и федеральные предприниматели и эксперты расскажут участникам курса о действенных практиках в области создания, развития и продвижения своего проекта.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.