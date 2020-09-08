Краснодарские предпринимательницы поучаствуют в бизнес-форуме

В Краснодаре 10 сентября состоится бизнес-форум «В деле» для предпринимательниц. Мероприятие пройдет онлайн в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной инициативы», сообщает портал «Кубанские новости».

Участие в форуме примут около 100 женщин. Некоторые из них уже открыли свой бизнес, остальные лишь собираются организовать собственное дело. Прием заявок на участие уже открыт.

«Помимо мастер-классов на форуме откроется фотовыставка "Такие мамы". Она покажет возможности реализации женщин в бизнесе и материнстве, а также мотивирующие примеры начинающих предпринимателей со всей страны», — рассказали в департаменте инвестиций и развития МСП края.

В сентябре образовательная программа «Мама — предприниматель» стартует и в Новогородской области в рамках национального проекта. Программа направлена на вовлечение российских матерей в бизнес.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.