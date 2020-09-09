Бизнес в затопленном прошлым летом Тулуне получит еще 100 миллионов рублей

В Тулуне, который пострадал прошлым летом от сильного паводка, предприниматели получат дополнительно 100 миллионов рублей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития области.

Уточняется, что средства направят на докапитализацию фондов для поддержки малого и среднего бизнеса.

«Поручение выделить дополнительное финансирование для поддержки предпринимателей дал президент Владимир Путин во время видеоконференции о восстановлении инфраструктуры Тулуна. <...> По предложению правительства ответственным за перечисление финансирования будет назначено Минэкономразвития России», — указано в сообщении.

В 2019 году пострадавшим от затоплений предпринимателям Тулуна выделили более 500 миллионов рублей. Финансовой помощью воспользовались более 350 представителей бизнеса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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