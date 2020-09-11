Еще одна российская область открыла центр поддержки бизнеса

В Новосибирской области открылся центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает портал «Континент Сибирь Online».

«Это то место, где предприниматели могут получить все виды консультаций и выйти отсюда, оснащенными информацией и знаниями. Здесь помогут подобрать фонд, поддержкой которого можно воспользоваться. В центре полностью представлен весь комплекс услуг с учетом вида предпринимательской деятельности, имеется функционал МФЦ», — рассказал замгубернатора российского региона Сергей Семка.

Он также подчеркнул, что все консультационные услуги бесплатные. В центр в рамках нацпроекта было вложено порядка 130 миллионов рублей. Средства были потрачены на ремонт, оснащение оборудованием, мебелью, связью.

Накануне сообщалось, что в Удмуртии к ноябрю 2020 года откроют еще шесть центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Они появятся в четырех городах и двух поселках.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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