В российском регионе запустили «Школу молодого предпринимателя»

В Краснодарском крае запустили «Школу молодого предпринимателя» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает пресс-служба правительства российского региона.

Уточняется, что 21 сентября стартует второй поток. В формате онлайн-курсов начинающие бизнесмены узнают, как запустить свое дело с нуля и увеличить эффективность существующей компании.

«Во время курса ученики получат представление о финансовых, маркетинговых, управленческих, бухгалтерских, правовых инструментах бизнеса. Обучение можно проходить с компьютера или смартфона», — сообщила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

По данным пресс-службы, принять участие в обучении могут все желающие старше 18 лет. По итогам курсов участники проекта получат именные сертификаты и право на получение льготного займа по программе «Старт» от Фонда микрофинансирования Краснодарского края на запуск своего дела.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.