Школьники Прикамья получат гранты на открытие бизнеса

В Пермском крае откроется бесплатная образовательная программа по предпринимательству для школьников 14-17 лет «Бизнес Kids» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает издание «Вечерние ведомости».

Уточняется, что программа запущена региональным фондом развития предпринимательства совместно с Агентством по развитию МСП. В течение десяти недель школьников будут обучать основам ведения предпринимательской деятельности.

«Пройти онлайн-обучение смогут 1300 школьников, лучшие бизнес-проекты получат денежные призы на развитие дела. Общая сумма грантов составит 300 тысяч рублей», — отмечает руководитель Агентства по развитию МСП Пермского края Екатерина Макаренко.

Регистрация на программу уже открыта.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.