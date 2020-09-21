Саратовских предпринимателей научат привлекать клиентов

В саратовском Центре поддержки предпринимательства «Мой бизнес» 8 октября пройдет онлайн-семинар «Как привлечь новых клиентов с нулевыми затратами». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Маркетинг — это не хорошая реклама, маркетинг — это когда к вам стоит очередь из клиентов», — отметил главный эксперт в сфере кросс-маркетинга в России Владислав Бермуда, который и проведет семинар.

Уточняется, что в ходе трехчасовых занятий специалист поделиться с бизнесменами своими идеями, после чего последние смогут применить полученные знания в жизни и увеличить доход своей организации уже через несколько дней.

Записаться на семинар можно бесплатно. Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития России и Минэкономразвития Саратовской области.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области владельцам гостиниц расскажут, как вести бизнес после пандемии коронавируса. Соответствующие советы предприниматели получат на вебинаре «Мой бизнес», организованном Минэкономразвития России совместно с Корпорацией «Синергия» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.