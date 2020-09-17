Владельцам саратовских гостиниц дадут советы по бизнесу после пандемии

В Саратовской области владельцам гостиниц расскажут, как вести бизнес после пандемии коронавируса. Соответствующие советы предприниматели получат на вебинаре «Мой бизнес», организованном Минэкономразвития России совместно с Корпорацией «Синергия» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», пишет «Комсомольская правда».

Спикеры вебинара поднимут вопрос коллаборации отелей с другими объектами туриндустрии для создания новых турпродуктов, открытия глэмпинга. Кроме того, они поделятся с предпринимателями знаниями о туристических направлениях в межсезонье и лайфхаками в сфере повышения рентабельности бизнеса.

Накануне сообщалось, что в Туле начала работать «Азбука предпринимательства», в рамках которой начинающие бизнесмены в течение пяти дней пройдут 22 сессии. Всего тренинги посетят 25 человек. В ходе первого занятия участники изучат юридические аспекты ведения своего бизнеса и налогообложения.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.