В Самарской области матери в декрете посоревнуются за грант на развитие бизнеса

В Самарской области стартует проект «Мама-предприниматель», в рамках которого женщины научатся вести свое дело, а также оформят свою идею в рабочий бизнес-план. Заявки на участие принимаются до 7 октября, сообщает «Волга Ньюс».

Проект реализуется при поддержке регионального Минэкономразвития в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участницами могут стать женщины в декретном отпуске, которые имеют несовершеннолетних детей. Уточняется, что они могут быть начинающими предпринимателями при условии, что бизнес был зарегистрирован не более года назад.

После тренингов по ведению бизнеса состоится защита готовых проектов. Участницы получат рекомендации от федеральных и региональных экспертов, а также посоревнуются за грант в размере 100 тысяч рублей на развитие своего дела.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.