Чеченских бизнесменов поддержали сотнями миллионов рублей

В Чечне субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) выдали 604 активных микрозайма на сумму более 700 миллионов рублей. Об этом сообщает «ЧеченИнфо».

Средства были выделены в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», входящего в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кроме того, во время пандемии коронавируса глава Чечни Рамзан Кадыров поручил снизить процентные ставки по микрозаймам до 2 процентов для 400 заемщиков. Указанное решение было принято ради оказания поддержки бизнесу в условиях распространения вируса и недопущения просроченной задолженности по займам.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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